Se acumula la basura en Acapulco; implementan plan emergente

Con más de un millón de habitantes, el municipio de Acapulco, Guerrero, genera diariamente 800 toneladas de basura y en temporada vacacional la cifra llega a superar las mil 300 toneladas de desechos.

De los 40 camiones con los que cuenta la Dirección de Saneamiento Básico, sólo 20 dan servicio.

Sin embargo, las autoridades del municipio de Acapulco señalan que el retraso en la recolección se debe a que los camiones depositan los desechos en un relleno sanitario situado a más de 30 kilómetros de la zona urbana.

“Acapulco necesita de infraestructura, no solamente el relleno sanitario que queda muy lejos Acapulco, necesita lugares de transferencia y no hay lugares para poder transferir, el lugar que se ocupaba era en Cuauhtémoc y ese lugar que ya no lo quisieron rentar”, explicó Evodio Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco.

La basura ya se ha acumulado en las banquetas y sobre avenidas.

La colonia Miguel Alemán, ubicada en el centro de la ciudad, es uno de los puntos donde se concentra más basura.

“Cuando llegamos aquí, sí nos sorprendimos porque vimos demasiada basura”, externó Alma Escalera, trabajadora.

“Es que no la he venido a levantar el carretón de la basura, no ha pasado ya, tiene como dos semanas que no pasa y pues se ve mal, hay malos olores”, dijo Mario Méndez Alarcón, habitante de Acapulco.

El gobierno local ha dispuesto de un plan emergente para atender los puntos negros.

“Es un momento de fortalecer la parte del tema de saneamiento básico y estoy en ello, vamos a trabajar para que mejore y siga haciendo su trabajo”, destacó Evodio Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco.

Actualmente, el área hotelera es la única zona donde no hay problemas de acumulación de basura, en gran medida porque los vehículos que la recolectan son propios y comparten la tarea con el Gobierno del estado a través de la Promotora y Administradora de Playas.

