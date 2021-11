Se acabaron los tiempos de los dirigentes sindicales “charros”, dice AMLO durante visita a refinería

En la refinería de Puerto Madero, Tamaulipas, ante trabajadores de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se acabó el tiempo de los dirigentes sindicales “charros”, y se abre la época en la que los trabajadores elegirán con libertad a quien defienda auténticamente sus intereses laborales.

Te recomendamos: AMLO asegura que sí puede hablar de revocación de mandato, ‘sin pedir que voten por mí’

Celebró así que el 31 de enero del próximo año se realizará, por primera vez, la elección del dirigente sindical de Pemex por voto libre y secreto.

“Vamos a procurar también que haya democracia sindical, que ustedes, cada uno, la compañera, el compañero decidan a quién quieren de representante, ya no a los líderes ‘charros’, sino dirigentes que les representen y que les defiendan; que realmente sean democráticos; que quieran ayudar, no que lleguen a canastear, que lleguen nada más a robar. Eso ya se terminó, y va a haber oportunidad de qué ustedes elijan, se está garantizando que el voto sea libre y secreto. ¿Se acuerdan que antes había que mostrar la ficha porque si no, no había trabajo para transitorios, u otros mecanismos de represalias? Eso se acabó; ahora hay libertad completa para que ustedes elijan a sus representantes”, dijo el presidente.

Resaltó la importancia que tiene para su gobierno el contar con el respaldo de los trabajadores de Pemex para avanzar en el proyecto para que México sea autosuficiente en la refinación de gasolinas, y refrendó, a su vez, el compromiso de su gobierno de mejorar sus condiciones laborales de los trabajadores de la paraestatal.

“Podemos tener nosotros buenas intenciones, ideas claras, defender al pueblo, a la nación, pero si no tenemos con quien llevar a la práctica los planes, pues no avanzaríamos, afortunadamente nosotros contamos con ustedes, y también ustedes cuentan con nosotros, porque mientras estemos en el gobierno no van a haber despidos, no les vamos a mutilar su contrato colectivo, se van a jubilar a la edad que está pactada en el contrato, no como querían hacerlo de aumentarles la edad de jubilación, eso no”, explicó.