Se acabará corrupción en el Poder Judicial, sostiene AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que, sin ser amenaza ni advertencia, se acabará la corrupción en los tribunales y ya no se permitirá la impunidad ni la práctica de que un juez local o federal deja en libertad a un presunto delincuente con el mismo pretexto de siempre, que estaba mal integrada la averiguación.

Te recomendamos: Fiscalía CDMX en ‘absoluto desacuerdo’ con liberación de ‘El Lunares’; niega presentar pruebas falsas

“Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal. ¿Y por qué lo soltó? Y siempre la misma excusa, el mismo pretexto, la misma mañosería, de que estaba mal integrada la averiguación”, dijo.

“Eso es corrupción, hay que llamarle por su nombre. Y esos jueces, esos magistrados, deben de pensar que son otros tiempos. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es nada más decirles que ya se acabó la corrupción, que ya no vamos permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia”, subrayó.