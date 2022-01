Se acaban las filas en el AICM, pero siguen las quejas y los vuelos cancelados

Las inconformidades continuaron igual que los vuelos cancelados, pero el tumulto se acabó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Según era a la 1:05, no me avisaron y ahorita que llego está cancelado y no tienen nada hasta el viernes, yo tengo mi carro en Tijuana, pagando estacionamiento, escuela y no me puedo ir”, dijo Lorena, pasajera de Aeroméxico.

La sala de Exposiciones, en donde se concentró a los pasajeros con vuelos cancelados estuvo casi vacía.

Una fila de no más de 20 personas permanecía intermitente en la sala. Las urgencias por continuar con conexiones o tomar un vuelo eran las mismas de hace cuatro días.

Jorge, pasajero Aeroméxico, dijo: “Ya me cancelaron Tijuana dos veces y ahorita me acaban de cancelar para ir a Atlanta a San Diego, es terrible“.

Guadalupe, pasajera, comentó que finalmente saldrá este miércoles. “Ya tenemos dos días”, agregó.

“Teníamos un viaje a Cabo San Lucas y se canceló, pero nos dieron viáticos que fue el hotel, la comida y transporte, que claro sigue siendo una molestia, pero nos compensan de esta forma”, indicó Andrea, una pasajera.

La mayoría de los pasajeros que se quedaron varados el viernes, ya tomaron un vuelo, aunque no siempre fue directo, tuvo que ser con escalas en otro estado del país o incluso del extranjero.

Otros como Marisela, acudieron al módulo de Profeco en la terminal aérea, para que los ayudaran a tener un reembolso, lo que no obtuvieron.

“Ellos me comentaron que si queríamos un vuelo para mañana, pero la verdad a mí me urge no puedo agarrar el vuelo que ellos me ofrecen, me regresan un reembolso, pero pues me dice la muchacha que hay que esperar diez días”, indicó Marisela, pasajera de Aeroméxico.

Las jornadas de la tripulación de Aeroméxico ha sido extenuante.

Para cubrir al personal que se encuentra aislado luego de resultar positivos a Covid, se tuvo que llamar a quienes estaban de vacaciones.

Se les ve a algunos fatigados.

De acuerdo con información de Aeroméxico, el 14% de su plantilla de pilotos y sobrecargos esta contagiado, alrededor de 580 tripulantes.

El personal que se ve más relajado, e incluso tiene tiempo de comer mientras atiende a los pasajeros desesperados, es el que emite boletos.

De acuerdo con la página web de Aeroméxico, uno de los canales por los que los clientes de la aerolínea se enteran de las cancelaciones y modificaciones de vuelos, este martes de los 443 vuelos programados, 56 tuvieron modificaciones.

Con información de Guadalupe Madrigal.

