Se abre socavón y cae vehículo por megafuga de agua en Canal de Miramontes

La mañana de este martes, 29 de junio de 2021, un vehículo particular cayó en un socavón que se formó sobre avenida Canal de Miramontes, alcaldía Coyoacán, debido a la megafuga de agua que suma más de 72 horas sin ser reparada.

Los hechos ocurrieron en Canal de Miramontes, en la colonia Centinela, donde se reblandeció el asfalto y se abrió el socavón.

El vehículo particular presentó daños en la llanta delantera y trasera tras caer en el socavón, por lo que elementos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ayudaron a la dueña del auto.

Durante una entrevista para FOROtv, la dueña del vehículo afectado por el socavón dijo que circulaba sobre la Canal de Miramontes rumbo a calzada Taxqueña cuando cayó en la oquedad.

“El socavón se formó cuando pase, no tengo lesiones, me asuste, a mi coche se le rompió la llanta delantera, no sé cómo quedaría de la suspensión, estoy esperando al seguro”.