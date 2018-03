SCJN valida resguardo domiciliario y temporalidad de medidas cautelares

En la sesión de este martes, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional el uso de la geolocalización en tiempo real que se utilizó desde el año 2014 al 2016, que le permitía a la Procuraduría General de la República (PGR), y las procuradurías estatales, ubicar los aparatos celulares de presuntos delincuentes sin orden de un juez y para cualquier delito.

El proyecto propone que desde los puntos de vista que consideramos, que no invade el derecho a la privacidad, no se satisface esta exigencia de que tiene que ser una medida excepcional y que no puede cualquier delito quedar a discreción del Ministerio Público, la geolocalización puede ser un muy buen instrumento para la persecución e investigación de los delitos”, indicó Javier Laynez, ministro de la SCJN.