SCJN mantiene vigente Ley Eléctrica; desestimó recurso presentado por la oposición

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, el jueves 7 de abril de 2022, que quedará vigente la Ley de la Industria Eléctrica, dando prioridad a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de energía sobre las empresas privadas.

Pese a que la mayoría de los ministros de la Corte consideraron que los artículos centrales de la Ley son contrarios a la Constitución, la norma se mantiene vigente porque no se alcanzó la votación necesaria para invalidarla.

Los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz y Arturo Zaldívar se pronunciaron por el fortalecimiento de la CFE.

“La intención del legislador fue garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico a través de, entre otras medidas, el fortalecimiento de la CFE, sin duda alguna contar con un acceso confiable, seguro y continuo al servicio de la energía eléctrica. No solo es un fin constitucionalmente válido, sino que se trata, incluso, de un fin constitucionalmente imperioso. Garantizar la continuidad y la seguridad en el servicio público de energía eléctrica es una condición necesaria para el ejercicio de muchísimos derechos fundamentales”, señaló el ministro presidente Arturo Zaldívar.

Los senadores de oposición, que presentaron la acción de inconstitucionalidad, alegaron que la ley transgrede la libre competencia, propicia el monopolio del mercado eléctrico y discrimina la generación y despacho de energías limpias.

El resto de los ministros consideraron que las modificaciones son contrarias a la reforma constitucional de 2013, que abrió el mercado eléctrico en materia de distribución y comercialización al sector privado.

“No me resulta ajeno el extendido debate que existe sobre los cuestionamientos, bondades o prejuicios de aquella llamada reforma energética, sin embargo, en este sentido nuestro papel no es cuestionar a la Constitución, porque ello desdibujaría nuestro quehacer como sus intérpretes. Lo que la Constitución determina implica una limitación para nosotros, pues no somos nosotros la sede democrática por excelencia para fijar nosotros otros límites. Esta sede es el Congreso”, puntualizó la ministra Margarita Ríos.