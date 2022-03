SCJN invalida delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, del Código Penal de Veracruz, que sanciona con prisión a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

“La descripción típica es susceptible de que con cualquier formulación verbal, escrita o incluso cibernética se cause molestia o incomodidad a cualquier servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, pues no contiene la propia ley las aclaraciones y precisiones necesarias para evitar su aplicación arbitraria, al criminalizar cualquier amenaza o agresión sin poder saber a priori si sus expresiones o actos son considerados o no como delictivos, genera un efecto inhibitorio del derecho a la libertad de expresión ante el medio, ante el miedo, perdón, de que por expresar sus opiniones sean sujetos de la acción penal del Estado”, indicó Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.