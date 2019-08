SCJN garantiza el derecho al aborto en caso de violación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantiza el derecho al aborto por violación en todo el país.

Los ministros declararon infundadas las controversias constitucionales presentadas por Baja California y Aguascalientes en contra de la Norma Oficial Mexicana que establece el derecho de las víctimas a interrumpir el embarazo en instituciones de salud pública, sin necesidad de una autorización del Ministerio Público.

Lo que se está haciendo es facilitar el acceso a las víctimas, precisamente a que puedan interrumpir el embarazo cuando éste deriva de una violación. En el caso de violación me parece que es casi incuestionable que este derecho debe ser accesible, cercano, rápido y pronto. Me parecería muy grave poner requisitos excesivos e interpretaciones rigoristas de cómo se debe, cómo se debe modificar una Norma Oficial Mexicana, para no generar cierta incomodidad a las autoridades que la van a aplicar perjudicando el derecho de las mujeres y las niñas”, señaló Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.