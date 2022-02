INE tendrá que ajustar presupuesto para consulta de Revocación de Mandato: SCJN

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó el análisis de la acción de inconstitucionalidad, promovida por diputados de oposición, en contra de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Durante el último día de análisis de la Ley de Revocación de Mandato, los ministros validaron los artículos transitorios que establecen que el Instituto Nacional Electoral “hará los ajustes presupuestales que fuera necesario” para garantizar la realización de la consulta.

“¿Qué sucedería si no existen los recursos presupuestales porque no los contempló el presupuesto correspondiente de la Cámara de Diputados? se frustraría una facultad ciudadana sólo porque la Cámara no los previno ¿Qué se tiene que hacer? Garantizar la revocación con los ajustes presupuestarios que sean necesarios. Imaginemos que la Revocación de Mandato tiene que ver con un presidente de la República cuya mayoría de la Cámara de Diputados coincide con el partido, y si a propósito de que decidiéramos que no hay recursos presupuestales para ello no se hace la revocación, pues entonces el instrumento o el antídoto, habría quedado perfectamente delineado, con que el partido en el gobierno no destine recursos en el presupuesto, no habrá revocación”, detalló Alberto Pérez Dayán, ministro de la SCJN.