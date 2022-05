SCJN avala reservar información de compra de vacunas contra COVID-19

Por los próximos cinco años, los contratos para comprar vacunas contra la COVID-19 y sus órdenes de pago, no podrán ser dadas a conocer, determinó la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

“Se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país. No obstante, ello no implica que los aspectos no referidos a dichas condiciones esenciales deben seguir la misma suerte, esto es que no puedan generarse versiones públicas del contenido restante de los contratos”, indicó Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN:

“Quizá ya vamos de salida, eso es una consideración totalmente intuitiva o perceptiva, y quizá por eso pudiéramos olvidar lo que en su momento representó la irrupción de la pandemia con toda la incertidumbre y el no saber qué va a pasar a nivel Estado, de derechos, de organización social y definitivamente, personal, vamos a tener acceso no a una vacuna oportuna”, señaló Margarita Ríos-Farjat, ministra de la SCJN.