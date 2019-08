Ministro Arturo Zaldívar condena discurso de odio y machista

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, condenó el discurso de odio y machista.

Durante la Reunión Anual del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, el ministro presidente alertó sobre la existencia de este discurso.

Si una mujer fue violada no ponemos el énfasis en el violador, sino si la mujer estaba alcoholizada, si usaba minifalda y qué hacía afuera de su casa a las 10 u 11 de la noche. Ese discurso genera violencia y tenemos que acabar con ella, pero en los extremos, tenemos este discurso de odio, pero en los medios tenemos un discurso machista, muy sutil que casi no se nota y que, como no se nota, es sumamente perverso”, indicó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Además, anunció que pronto habrá un concurso para designar a magistradas de Distrito, tal como se hizo para juezas.

No faltan las críticas, ah, no tiene que llegar las mujeres, tienen que llegar los mejores, esto es discriminatorio para los hombres, pues hay que decir en primer lugar que no hay discriminación inversa, la cancha no está pareja y lo que se busca con las acciones afirmativas es emparejar la cancha”, destacó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.