SCJN ordena garantizar terapia con cannabis a niño con epilepsia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Gobierno Federal vulneró el derecho a la salud de un menor de edad con discapacidad al omitir publicar el reglamento para el uso medicinal de la marihuana y dio un plazo de seis meses para que emita los lineamientos.

Te recomendamos: Marchan en ciudades del país para pedir legalización de la marihuana

Los lineamientos debieron ser emitidos 180 días después de que se publicara la norma que legalizó su uso, en junio de 2017, hace ya dos años.

Esta omisión qué significa, significa mantener a las familias en el exilio médico legal porque a pesar de que ya hay una ley no podemos acceder a ella, porque no se ha regulado como se va hacer la importación de los medicamentos, cuáles van hacer las pruebas de calidad y fiabilidad que se le van a dar a los mismos”, enfatizó Margarita Garfias, madre del menor.

Margarita, la madre del menor con epilepsia refractaria y quien obtuvo el amparo, decidió utilizar tratamiento cannábico para Carlos debido a que su padecimiento le generaba estados epilépticos.

Es cuando una crisis epiléptica no se detiene, dura más de cinco minutos y no la paras, entonces lo que tienen que hacer los médicos es inducir un coma barbitúrico como para resetear el cerebro y volver a empezar, el gran problema de esta reseteada es que no solamente paras ahí, sino que se les olvida sonreír, comer, es un drama”, relató Margarita.