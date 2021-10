Schwarzenegger califica de ‘mentirosos’ a quienes no lidian con la crisis climática

El actor estadounidense y antiguo gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, calificó de “estúpidos” o “mentirosos” a los líderes políticos que argumentan que luchar contra la crisis climática perjudica la economía.

Te recomendamos: “Eres un patán”: El mensaje de Arnold Schwarzenegger a quienes no usan el cubrebocas

Schwarzenegger hizo esta observación en unas declaraciones a la cadena BBC divulgadas hoy, antes del comienzo este domingo de la cumbre del Clima COP26, que se celebra en Glasgow (Escocia).

El actor de Terminator dijo que el recorte de las emisiones de carbono beneficiará a las economías globales y que una reducción del consumo de carne no implica un sacrificio, ya que su salud, indicó, ha mejorado al bajar la ingesta de ese alimento.

“Desde que como más verduras y alimentos basados en plantas, mi cardiólogo me dijo que mis arterias han dejado de estrecharse, así que ¿cómo he dejado algo? (pues) he recuperado mi salud”, resaltó.