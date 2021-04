Saúl Huerta, diputado acusado de acoso sexual, renuncia a su candidatura

Mario Delgado, presidente de Morena, informó que el diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a un menor de edad, renunció de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11 para las elecciones del 2021.

“El Presidente de Morena, Mario Delgado informó que Saúl Huerta Corona ha renunciado de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11”, informó Morena por medio de Twitter.

El Presidente de Morena, @Mario_Delgado informó que Saúl Huerta Corona ha renunciado de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11. — Morena (@PartidoMorenaMx) April 23, 2021

Hasta el momento el excandidato no ha brindado ningún proununciamiento sobre su renuncia.

Tras anunciarse su dimisión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que continúa la integración de una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de abuso sexual en contra de Saúl Huerta.

Señala que el Ministerio Público continuó la realización de entrevistas a la denunciante y a su mejor hijo, en presencia de su asesor jurídico, una psicóloga clínica y una trabajadora social.

Asimismo, especialistas en química, criminalística, fotografía, psicología y genética trabajan en la elaboración de diferentes dictámenes periciales, al tiempo en que agentes de la Policía de Investigación han recabado imágenes de las cámaras de vigilancia.

La investigación continúa sin detenido, luego de que el miércoles se decretó la libertad del imputado, ya que su defensa exhibió documentación con la que se acreditó como diputado federal.

Acusación en contra de Saúl Huerta Corona

Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena, fue detenido y presentado al Ministerio Público el miércoles 21 de abril de 2021, luego de que un menor de edad lo acusara de presuntamente realizarle tocamientos.

Fue alrededor de las 7:00 de la mañana cuando un adolescente pidió ayuda al personal de este hotel, ubicado en la calle de Roma 40, colonia Juárez, pues dijo que un hombre intentaba abusar de él.

Acto seguido los empleados llamaron a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, misma que trasladó al señalado a la Fiscalía para Delitos Sexuales.

El adolescente, de 15 años, explicó a los policías que supuestamente el diputado lo invitó a la Ciudad de México desde del estado de Puebla y le ofreció un trabajo.

Por la noche, Saúl Huerta ofreció un mensaje en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde afirmó ser víctima de un chantaje y que era inocente de las acusaciones que se le hacíann.

“En un intento de extorsión y chantaje, se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad . Tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión. Al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad. En ningún momento recurrí a mi fuero. Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz. Si alguien está detrás de todo esto, iré hasta las últimas consecuencias”, declaró el político el miércoles.

