Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el ruso Dimitry Bivol superan la báscula previo a pelea

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el ruso Dimitry Bivol superaron la báscula y se declararon listos para su pelea de este sábado por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

N+ te recomienda: Canelo Álvarez prende el Senado durante reconocimiento a su manager Eddy Reynoso

En la ceremonia de pesaje Álvarez pesó 174.4 libras, a las que llegó con facilidad porque viene de las 168, mientras Bivol registró 174.6.

“Me gustan este tipo de retos, esperen todo de mí como siempre. Traté de dar lo mejor de mí en el ring y ganaremos. Los aficionados me hacen sentir bien y me hacen motivarme”, explicó el ‘Canelo’ tras bajar de la báscula.

Este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento, buscará arrebatar el invicto y el cetro de la AMB a un Bivol con buena pegada, ante el cual deberá hacer todo bien para salir adelante.

“He estado toda mi vida en boxeo y he ganado muchas veces, por qué no hacerlo esta vez. Me enfoco solo en la pelea, en hacer una buen combate para los aficionados de boxeo, no en lo que pasará después”, señaló Bivol.