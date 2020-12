Saturación hospitalaria en CDMX causa desgarradoras historias

En los hospitales de la Ciudad de México, con más del 70% de ocupación por pacientes COVID, diariamente se ven escenas desgarradoras, cientos de historias que la pandemia truncó.

Te recomendamos: Ocupación hospitalaria en CDMX es del 86% y en Edomex del 95%: IMSS

Durante el transcurso de este viernes, en el Hospital General de Zona (HGZ) Número 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se vivieron diversas situaciones derivadas de la saturación hospitalaria.

Alejandro y María Candelaria tenían 40 años de casados, el jueves la mujer llegó al HGZ número 29 del IMSS, en la alcaldía Gustavo A. Madero, colapsado por la cantidad de pacientes COVID-19.

Justo cuando el hospital seguía recibiendo a personas con padecimientos diversos y otras con enfermedades crónicas que se complicaron con el COVID, al señor Alejandro le avisaron de la muerte de su esposa.

Comenzaron a llegar ambulancias particulares para retirar a pacientes que no tenían COVID a clínicas privadas para que ahí fueran atendidos, los pacientes fueron sacados en camillas y sillas de ruedas, llevaban sondas, cánulas, catéteres, se necesitaba tener espacio en el área de urgencias.

Había pacientes que tenían más de 12 horas sentados sin ser canalizados, ni recibir atención. La situación desesperó a Benny, quien a la una de la tarde de este viernes sacó del área de urgencias a su padre, Juan Manuel, a quien había llevado a la clínica el jueves por problemas respiratorios.

“Pedí el alta voluntaria de mi papá, porque ya tenía mucho tiempo aquí y no me daban razón de él. Ayer en la tarde llegamos, en ese momento nada más lo metieron y únicamente le pusieron el suero. Estaba en una silla, me lo voy a llevar a la casa y llevarlo a otro doctor”, comentó Benny, familiar de un paciente.

El señor Pedro llegó a las dos de la mañana del viernes por una emergencia, pero tampoco fue atendido.

“Se me reventó mi catéter y me trajeron de urgencia, no tiene el catéter ellos aquí, estuve desde las 2 de la mañana hasta ahorita, no me retiro por mi voluntad, ellos me dieron de alta”, concluyó el paciente Pedro.