Saturación hospitalaria alcanza al Autódromo Hermanos Rodríguez, familiares piden mejor atención

Eladio Olguín, diabético de 73 años de edad, habría sido uno de los últimos pacientes graves de COVID que logró ingresar al Hospital de Expansión del IMSS en el Autódromo Hermanos Rodríguez, después de ser rechazado del Hospital Militar Chivatito, en el poniente, donde está internado uno de sus hijos. Ahí tampoco hay camas.

Te recomendamos: Color de semáforo en la CDMX es intrascendente: López-Gatell

La familia vive en la colonia Selene, en Tláhuac. Cuentan que otros integrantes también enfermaron y requirieron hospitalización.

“Mi papá ingresó y estuvieron comunicándose aquí de la puerta principal pa allá dentro, que había más pacientes, pero les decían que no, que ya no había cupo”, dijo Ismael Olguín, familiar de paciente de COVID-19.

Los familiares de pacientes hacen fila afuera del Autódromo en espera de conocer su situación. Jesús dice que desde el viernes que Guadalupe, su madre, fue internada con síntomas severos, viene diario a pedir informes porque en el teléfono que viene en un folleto que le entregaron no le responden.

“No hemos podido comunicarnos con ella, dicen que no es posible por cuestiones de seguridad”, refirió Jesús López, familiar de paciente con COVID.

Tras la espera, Jesús logró ingresar.

“No duré más de un minuto en que me dieran la información y me sacaron de ahí. Hay mucha gente de la que está llegando la van a transferir a otro lado, porque aquí no hay forma de recibirlos”, señaló Jesús.