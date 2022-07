Sasha Sokol inicia acción civil por daño moral en contra de Luis de Llano Macedo

La cantante Sasha Sokol anunció este lunes, a través de sus redes sociales, que un tribunal de la Ciudad de México admitió su demanda de iniciar un juicio civil contra el productor Luis de Llano Macedo, quien ya fue notificado, por conductas ilícitas que habrían causado un daño moral a la cantante.

“Yo no me meto con mi trabajo, pero te voy a decir una cosa: sí tuve un romance yo con Sasha: me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito, yo fui el que de repente agarré un afecto por ella. ¿qué buscaban todas las niñas? una especie de imagen paterna”, dijo el productor.