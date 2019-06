El sargazo se come las playas del Caribe mexicano

La arena blanca del caribe mexicano se ha convertido en fango. El sargazo está provocando que se pierdan playas.

La playa “El recodo”, una de las más visitadas en Playa del Carmen, ha desaparecido.

La construcción de un hotel empezó su declive, el sargazo y la maquinaria para retirar el alga aceleraron la erosión.

Ubicada en el casco viejo de la ciudad, la emblemática playa que así lucía en mayo del año pasado hoy es lodo y el olor pestilente predomina en el lugar.

Pocos turistas se atreven a pasar por la zona. Los comercios lucen vacíos, otros han cerrado.

La actividad colapsa. En la zona ya no puede haber porque la gente no puede subir en estas condiciones, no pueden subir a las embarcaciones y las embarcaciones no las podemos correr más a la orilla porque es imposible”, narra José Gómez Burgos, presidente de la cooperativa de pescadores de Playa del Carmen.