Sargazo es usado como fertilizante por agricultores de Tulum, Quintana Roo

Desde hace algunos años, en Tulum, Quintana Roo, una familia de agricultores aprovecha el sargazo para fertilizar sus cultivos.

Este es el secreto mejor guardado de la Riviera Maya y Cancún.

Desde hace tres años, el sargazo que afecta la economía de los prestadores de servicios porque ahuyenta al turismo debido mal aspecto y fétido aroma que despide, es aprovechado por estos agricultores como abono natural y potente herbicida.

Víctor y Plácido han pasado su vida en Tulum, Quintana Roo, y siempre se han dedicado a la agricultura de autoconsumo.

Dicen que en 2015 descubrieron la manera de mejorar sus cultivos de maíz, frijol, calabaza y chile usando sargazo y aserrín.

Cuando empezó a salir el sargazo hace como tres años, vino un cuate y me dijo ‘¿no necesitas sargazo?’, y le contesté ‘¿Pa´ qué chingaos lo quiero?, y me dijo ‘Puedes sembrar algo’, y yo le dije ‘Pero si está salada esa cosa’, pues le dije ‘Bueno, tráelo’ y me trajo tres viajes”, relató Víctor.