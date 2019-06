Sargazo: Ambientalistas denuncian que se actuó de manera lenta

Ambientalistas y empresarios denunciaron que los gobiernos federal, estatal y municipales actuaron de manera lenta e ineficiente ante el arribo masiva de sargazo en playas del Caribe mexicano.

Advertían sobre una disminución en el turismo y una catástrofe ecológica y económica. Hace 12 días, el gobierno de Quintana Roo emitió una declaratoria de emergencia en las playas de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Holbox, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.

Ayer domingo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, reveló que a diario se recolectan mil toneladas de sargazo entre mar y tierra en las playas públicas de esa entidad.

Lo hizo en un acto encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Tulum.

“Otro nuevo gran reto a enfrentar lo constituye el sargazo que provoca malestar, le quita la belleza a nuestras playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y eso casi violencia”, señaló Carlos Joaquín González.

Pero el presidente López Obrador tiene otra visión de lo que pasa en Quintana Roo.

A seguir apoyando con el asunto del sargazo. Yo no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen gravísimo, no, no, lo vamos a resolver ya le di instrucciones al secretario de marina que se van a construir hasta embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema”, dijo.