Pobladores suman esfuerzos contra el sargazo en Quintana Roo

Xcalak, comunidad localizada al sur de Quintana Roo, en la frontera con Belice, es una de las zonas de manglar y de coral mejor conservadas del país.

A unos metros de sus playas, se asienta el arrecife Mesoamericano, el segundo arrecife coralino más grande del mundo, luego del de Australia.

Esta zona es de importancia ecológica nacional e internacional por su biodiversidad y está invadida por el sargazo.

Más de 650 personas de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, pescadores, pobladores de Xcalak y funcionarios de gobierno, participaron en la limpieza de sus playas y extraer las algas que pudieran causar un desequilibrio ecológico en la zona.

Me siento bien, me siento orgullosa porque tenemos playas muy bonitas, debemos de realmente levantarlas, salvarlas y me siento muy bien de estar aquí, de apoyarnos entre todos”, externó Ileana Cabrera, estudiante del Instituto Tecnológico de Chetumal.