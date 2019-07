Nuevo recale de sargazo arriba a costas de Quintana Roo

Un nuevo recale de sargazo arribó a las costas de Quintana Roo, desde Playa del Carmen en Solidaridad, pasando por la Riviera Maya, Tulum, Mahahual, hasta Xcalak, en la frontera con Belice.

La Red de Monitoreo del Sargazo informó que el semáforo se mantiene en rojo a lo largo de 250 kilómetros de línea de costa; mientras que en naranja, de sargazo abundante, está de Solidaridad a Punta Nizuc en Cancún.

Desde el aire, se observa la magnitud del recale de sargazo, el agua azul turquesa ahora es color café.

En el municipio de Tulum, en Quintana Roo, toda la línea de costa está afectada, incluso de la playa hacía el mar hay unos 60 metros de esta alga.

Ante el recale masivo, las acciones se han intensificado por mar y tierra.

La Secretaría de Marina Armada de México, Gobierno estatal y sociedad civil retiraron desde mayo, 38 mil 892 toneladas de sargazo con ayuda de 7 mil 917 personas, adicional a 218 toneladas retiradas del mar.

En tierra, las labores de recolección no terminan, hay tractores con bandas recolectoras, carretillas y motos, en las que se extrae el alga que llega a playa.

Como unos 60, 70 kilos, porque como lleva un poco de arena o sargazo podrido. Como 60, 70 (carretillas por día)”, señaló Rubisel Clemente, brigadista recolector de sargazo.

“Nos afecta, no solo en cancelaciones o reservas no efectuadas. Le puedo decir, hubo tantas cancelaciones, pero no le puedo decir del visitante que no va a regresar porque vino y no tuvo el mar azul que esperaba ver”, refirió David Ortiz, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum.