Excesivo recale de sargazo invade costas de Quintana Roo

El estado de Quintana Roo enfrenta un excesivo recale de sargazo en 250 kilómetros de sus 480 kilómetros de costas, lo que ha propiciado un intenso combate de extracción por diversos métodos.

En Xcalak, municipio de Otón P. Blanco, en la frontera con Belice, el alga está en 10 metros de la playa al mar, aquí pobladores iniciaron el combate para evitar el cierre de sus negocios.

Tulum, en la zona centro de Quintana Roo, el alga invadió la playa principal y los trabajos por parte de brigadistas y pobladores se intensificaron y hay muy poca gente en el mar.

Desde que he llegado no me he metido, ni los pies he podio meter, tengo muchas ganas de poder disfrutar las playas, pero no me inspiran”, dijo Victoria Vargas, turista mexicano.