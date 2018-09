Santiago Nieto, a la Unidad de Fiscalización de Hacienda

Santiago Nieto Castillo será el titular de la Unidad de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del próximo gobierno federal.

Al ser presentado en la casa de transición, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), señaló que centrarán su atención en debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. También dijo que impulsará cambios legales para alcanzar una mejor coordinación de las unidades y dependencias dedicadas a la fiscalización de recursos.

Es importante que se lleve a cabo un ataque a las estructuras financieras, si no golpeamos las estructuras financieras de la delincuencia organizada el avance será mucho más lento […] es importante plantear una mejora a la Ley federal de combate a la delincuencia organizada para efecto de poder tener atribuciones que permitan un mayor desahogo de investigaciones de forma conjunta con la hoy Subprocuraduría de delincuencia organizada […] en la medida en que coordinación y el flujo de información se dé entre todas las autoridades podemos tener mejores resultados que los que se han tenido”, apuntó.

También habló sobre la necesidad de reformar la norma penal a fin de que los actos de corrupción sean considerados delitos graves.

Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda consideró, en tanto, que podrán realizar los ajustes necesarios a la propuesta de presupuesto federal 2019 que presentarán al Congreso de la Unión, para contar con los recursos destinados a emprender las obras de infraestructura propuestas por el Gobierno de Transición.

En el caso del presupuesto hay más margen de maniobra de lo que se piensa, hay de hecho mucho margen de maniobra. Si uno se pone a pensar en términos inerciales, en términos de como se ha repartido el gasto a lo largo del tiempo, pues no hay nada, ya se acabó todo, pero no se trata de eso, de lo que se trata es de reencauzar programas, de que se trata es de combatir la corrupción, de lo que se trata es de centralizar compras, consolidar compras, de tal forma que sea mucho más barato. Entonces, hay mucho margen de maniobra, yo le diría que no solamente va bien el presupuesto, sino que va requetebién”, señaló Urzúa.