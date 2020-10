Santiago Nieto, titular de la UIF, se ‘destapa’ para buscar la gubernatura de Querétaro

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, Santiago Niego Castillo habló de la posibilidad de ser candidato a la gubernatura de Querétaro.

Te recomendamos: Alfonso Durazo se ‘destapa’ para buscar la gubernatura de Sonora

“Eso dependerá del Presidente López Obrador, cuando uno forma parte de un equipo, hay circunstancias que se tienen que ponderar, considero que las lealtades son de ida y vuelta y el Presidente López Obrador me ha dado una enorme confianza y una posibilidad de desarrollo aquí en la Unidad de Inteligencia Financiera, me ajustaría a lo que el Presidente diga y el punto es qué lugar podría apoyarlo mejor”, aseguró Santiago Nieto, titular de la UIF.

Al participar, de manera virtual en un seminario sobre “Violencia y Paz” que organizó el Colegio de México, el titular de la UIF habló de diversos temas, uno de ellos, fue la investigación económica de los ex Presidentes de México.

Aclaró que actualmente sólo se puede investigar por motivos financieros a los ex Presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el resto dijo, no podrán ser investigados, aunque, dejó abierta la posibilidad de que sean investigados por temas de corrupción.

“Cuando me plantean el tema de los ex Presidentes, yo lo que digo es que pues en realidad lo que se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos”, argumentó Santiago Nieto, UIF.