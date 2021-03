Santiago Nieto se reúne con diputados por acusación contra gobernador de Tamaulipas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se reunió este martes de manera privada con diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, quienes lo citaron para informarles de la denuncia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Te recomendamos: Alianza Federalista defiende a gobernador de Tamaulipas tras acusación de FGR

Después del encuentro, de 45 minutos, el funcionario salió y dijo que no haría declaraciones.

“Solamente tuvimos una reunión de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y bueno, se acordó que no íbamos a estar dando información sino hasta el momento procesal”, indicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Y es que el pasado 4 de noviembre, después de la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer público el expediente contra el gobernador de Tamaulipas, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, solicitó a la Comisión de Transparencia que preside el Partido del Trabajo, citar a Santiago Nieto e integrantes de la Fiscalía General de la República para explicar el caso, a pesar de que el expediente se encuentra en la Sección Instructora.

Al salir de la reunión privada negó que exista una violación al debido proceso.

Durante su participación virtual en el encuentro, difundida a los medios de comunicación, la panista Marcela Torres cuestionó la legalidad de la reunión.

“Esto es un circo mediático al que se está prestando no solo el grupo parlamentario de Morena y sus aliados quienes no me sorprenden, sino servidores públicos del más alto nivel como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos viviendo en un estado de terrorismo fiscal, esto es politizar a las instituciones”, refirió Marcela Torres, diputada del PAN.