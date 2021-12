‘Evidentemente estoy limpio’, asegura Santiago Nieto; presentará declaración patrimonial ante la SFP

Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que está limpio, y que ya se puso en contacto con el secretario de la Función Pública para que investigue sus créditos y los bienes adquiridos recientemente.

“Como dice el presidente López Obrador, es importante primero dar la cara y, segundo, actuar en congruencia de los principios de la 4T. Me he puesto hoy en contacto con el secretario de la Función Pública, para presentar mi declaración de conclusión del cargo, y ahí se encuentran contemplados cómo están, desde la declaración de modificación patrimonial, los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa. Entonces, me he puesto en contacto con él para efecto de ponerme a su disposición y, por supuesto, aclarar lo que se encuentra reportado ante el SAT, ante la Secretaría de la Función Pública”, indicó Santiago Nieto, extitular de la UIF.