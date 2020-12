Santiago Nieto llama a aprobar reformas para combatir delitos financieros

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, hizo un llamado a los senadores de la República para que aprueben las reformas que están pendientes para combatir los delitos relacionados con el sistema financiero, como la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el fin de cumplir con las recomendaciones que solicita el Grupo de Acción Financiera.

En un video que difundió, el titular de la UIF explicó que esta reforma no se trata de un asunto partidista o de una persona, sino de una responsabilidad como país.

“Esta no es una reforma que esté planteando una persona, no es una reforma de un gobierno, es una reforma que conviene al Estado mexicano, no es un tema partidista que tenga que ver con Morena o que tenga que ver con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con un estándar internacional que nos vemos obligados a cumplir, no solamente por el cumplimiento de la red global en el que estamos inmersos como nación, sino también por la mejora que esto implica en la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos a tener mejores mecanismos de combate al lavado de dinero y sus delitos precedentes”, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.