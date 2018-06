Santiago Nieto, denunciado por Emilio Lozoya ante la Fepade

Santiago Nieto, exfiscal para la Atención de Delitos Electorales, informó que enfrenta una nueva denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentada el 18 de junio, en la que lo acusa por presuntamente sustraer la carpeta de investigación relativa al caso Odebrecht de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En conferencia de prensa en el Instituto Nacional Electoral (INE), acompañado por militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nieto rechazó que haya sustraído esa carpeta de investigación. Dijo que desde que fue removido del cargo por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), no ha vuelto a la Fepade.

Soy un hombre de leyes. Sé qué puedo o no hacer dentro del marco legal. Siempre me he conducido así. La carpeta está en Fepade […] Nunca supe si su intención era detenerme. Pero el hecho es que no he regresado al edificio y todos los expedientes se encuentran con el resguardo de cada ministerio público”, explicó.

Santiago Nieto agregó que el hecho “de que Emilio Lozoya me denuncie es una prueba irrefutable de que México debe cambiar. Me enorgullece que un hombre sin escrúpulos y sin ética me denuncie; significa que estoy en el camino correcto. Porque precisamente por el desmantelamiento de Pemex y los casos de corrupción, no sólo con Odebrecht sino en general, el nombre de Emilio Lozoya es sinónimo de corrupción y de impunidad […] También el nombre de Emilio Lozoya es reflejo de la frivolidad de la actual administración, ¿o alguien considera que no es frívolo viajar todos los días de su casa a las instalaciones de Pemex en helicóptero?”

Los representantes de Morena dieron a conocer, además, la presentación de diversas quejas con motivo del proceso electoral.

(Con información de Claudia Flores)

