Santi, a sus 9 años venció al COVID-19 y ahora necesita un trasplante de médula ósea

En México se han confirmado 4 mil 57 casos de COVID-19 en menores de 12 años. Santi, de 9 años de edad, estuvo 11 días intubado en un hospital de Tlaxcala y superó la enfermedad, sin embargo necesita un trasplante de médula ósea.

Entre aplausos y porras, Santi fue dado de alta del Hospital Infantil de Tlaxcala. Superó al COVID-19, y lo hizo en medio de graves complicaciones de salud.

A sus 9 años, Santi ha ganado varias batallas.

Tumores en ambos riñones, metástasis en hígado, cirugías, radiaciones, quimioterapias. La más reciente es un problema en la sangre llamado pancitopenia, el cual, lo condiciona a leucemia, le baja las defensas y lo pone en mayor riesgo de complicación por COVID.

“Me daba fiebre, no tenía fuerza ni para sentarme y era casi casi como si no tuviera huesos. También me acuerdo de que tenía un tubo metido en la boca, casi no podía dormir, tenía que buscar bien cómo acomodarme y esa noche me lo quitaron, pero no podía hablar, tenía que hacer señas y casi nadie me entendía”, explicó Santiago.