Mexicanos recurren a la santería para resolver problemas

La santería tiene sus orígenes en la tribu yoruba de África. Los yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, pero entre 1820 y 1840, miles de esclavos fueron llevados a Cuba y al Brasil a trabajar en las plantaciones de azúcar.

Te recomendamos: Altares satánicos, lanzacohetes, drogas, narcotúneles, lo encontrado en el operativo en Tepito

Ya en América, los españoles les exigían que fueran bautizados como católicos. Los esclavos veían a los santos católicos muy similares a los orishas que idolatraban en su tierra natal. Es por eso que hay muchas similitudes en las imágenes, nombres y prácticas entre el catolicismo y la santería.

Quienes acuden a la santería buscan resolver algún problema. Por ejemplo, una enfermedad, infidelidad, problemas económicos, etcétera.

Los rituales santeros incluyen danza y tambores, así como el intercambio de palabras y alimentos con los espíritus. Durante estas ceremonias, los santeros se visten de blanco. El babalao es un sacerdote que realiza los ritos.

Nosotros llegamos hasta Iztacalco para conocer a Armando un babalao con más de 35 años en la santería.

La santería en México pues en realidad bien, bien, empezó como en el 71 más o menos no había nada, yo todo mi material lo iba a comprar a Miami porque aquí no había nada”, explicó Armando Alba, santero.

Se busca crear una vida en equilibrio

Al rendir tributo a los orishas y hacerles ofrendas, los santeros buscan crear una vida en equilibrio.

Es para quitar el aire la mala vibra, centrar tu espíritu para que uno pueda dormir bien, que no te duela la cabeza, centrar nuestro espíritu para que uno esté estable”, dice el santero Alejandro León.

Los rituales son poco convencionales, pues en la mayoría de los rituales son sacrificados distintos tipos de animales.

Es ejemplo si una persona está muy débil lo primero que necesitamos es darle energía y nosotros creemos que la energía está situada en la parte de la cabeza, hay mucha gente que con eso es suficiente para que se sienta mejor hay muchas cosas, cosas que nosotros hemos visto como a través del tiempo la gente se ha mejorado, nosotros ahí tenemos que preguntar cuál es el animal que se requiere para ese momento”, añade el santero Armando Alba.

La santería y el palo mayumbe van de la mano, este último es una práctica religiosa monoteísta cuya deidad se conoce como dios Zambi, los practicantes centran el culto en las fuerzas sagradas de la naturaleza y de los muertos con quienes dicen establecer pactos de sangre.

El culto y la práctica del palo se centra sobre el altar como nganga o prenda. Que es un espacio consagrado lleno de tierra sagrada, palos, restos humanos y otros objetos los cuales se usan para que el fallecido cuide a la persona viva.

Para nosotros lo básico después de Dios son los muertos porque los muertos son los que nos ayudan a llevarles el mensaje a Dios y que van a tratar de apoyarte a ti para que se logren tus objetivos”, añade Armando Alba.

La santería tiene una fuerte relación también con el espiritismo, que es una creencia popular en que los espíritus benignos y malignos pueden afectar a la salud, suerte u otros aspectos de las personas.

En este lugar también se hacen curaciones por medio del espiritismo.

Al respecto, el señor Enrique Campos manifiesta: “Porque le tengo mucha fe, con la santería me he sentido muy bien me ha abierto muchos caminos tanto en mi familia como en mi vida espiritual”.

Con información de Said Ochoa, Noticieros Televisa

AAE