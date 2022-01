Sancionarán, con hasta ocho horas de cárcel, a quien no use cubrebocas en Ecatepec

Las autoridades de Ecatepec, en el Estado de México, dieron a conocer que el uso del cubrebocas será obligatorio en el municipio ante el incremento de casos covid.

Te recomendamos: Baja California suspende regreso a clases presenciales por aumento de casos covid-19

A partir de ahora deberá usarse, sin excepción, en mercados, plazas, transporte público y en el primer cuadro de la cabecera municipal.

En caso de que algún ciudadano no acate la medida, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito realizarán un exhorto a quienes no usen o no porten correctamente sus cubre bocas.

En caso de que el ciudadano en cuestión no acate la llamada de atención, entonces podría hacerse acreedor a una sanción de cinco horas de trabajo comunitario o de un arresto que va de las dos a las ochos horas.

Con información de Noticieros Televisa

JPG