Sancionada de fotocívica cumple con trabajo comunitario

En la Ciudad de México, a quienes cometen una infracción vial y son captados por las cámaras, se le castiga ahora con trabajo comunitario.

Te puede interesar: Mapa muestra la ubicación de todas las cámaras de fotocívicas en CDMX

A mí la verdad me ha servido mucho para no ir rápido, yo ahorita en el segundo piso manejo a 70, lo más rápido. Me hace más consciente de no ir a exceso de velocidad”, comentó Daniela.