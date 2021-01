Sánchez Cordero solicita a CONAGO que Segob convoque a sesiones de estrategia de vacunación contra COVID-19

En una reunión virtual con la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Olga Sánchez Cordero, solicitó que sea ahora la Secretaría de Gobernación la que convoque las próximas sesiones, para dar seguimiento al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

“Me gustaría, si ustedes no tienen inconveniente, que fuese la Secretaría de Gobernación quien convocará las próximas sesiones, porque me gustaría también que los señores gobernadores, que no están presentes y que no forman parte de la CONAGO, también se conectaran”, dijo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.