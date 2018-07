Sánchez Cordero iniciará diálogos sobre legalización de drogas

La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, propuesta como la próxima secretaria de Gobernación, aseguró que Andrés Manuel López Obrador le autorizó comenzar el diálogo en torno a la legalización de las drogas.

Así lo dijo al participar como ponente en el seminario ‘Violencia y Paz’ del Colegio de México.

Al encuentro acudieron familiares de personas desaparecidas quienes le pidieron justicia para las víctimas.

Sánchez Cordero dijo que la discusión legislativa no debe enfocarse sólo en el tema de la amnistía, sino abarcar todos los aspectos que permitan a México entrar a un proceso de justicia transicional para llegar a la paz.

Al seminario también asistió como ponente el poeta, Javier Sicilia, quien pidió que los foros con víctimas y especialistas planteados por López Obrador para la pacificación del país no se conviertan en un espectáculo.

Criticó particularmente la información que se ha difundido respecto a la posible participación del Papa Francisco en el diálogo.

Si no entendemos que el asunto es integral y cada quien va a agarrar por su lado, y se va a tratar de estarnos oyendo y uniendo en foros, no vamos a ningún lado. Sigo insistiendo, no lo volvamos un show, esto del Papa ha sido verdaderamente lamentable. Además, utilizar al Papa es un show más, el tema no está, la resolución del problema no está en el Papa, no está en los foros, está en poner a trabajar lo que ya hemos construido y a ponernos en serio a tomar esto como la agenda de la nación”, aseguró Javier Sicilia, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.