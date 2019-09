San Miguel de Allende, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad

La majestuosa parroquia de San Miguel Arcángel, obra barroca del Siglo 17, marca el inicio del recorrido por la ciudad de San Miguel de Allende, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco desde el 2008.

Es la ciudad del estado de Guanajuato, catalogada como una de las hermosas de México.

Sus estrechas calles empedradas y su infraestructura arquitectónica que data del Siglo 18, le infringe un sello particular, único.

Luis Felipe Rodríguez Palacios, cronista de San Miguel de Allende, dijo: “Es una imagen virreinal la que puede verse todavía en algunas calles, como la calle de Aldama que está precisamente atrás de la parroquia de San Miguel Arcángel, y la mayoría de las construcciones nos enseñaron estas personas el valor que tienen”.

Sin embargo, no siempre fue llamada San Miguel de Allende, ya que cuando fue fundada por Fray Juan San Miguel en 1542, fue nombrada como San Miguel ‘El Grande’.

Fue hasta 1826 cuando en honor a Ignacio Allende, oriundo de San Miguel, le cambiaron el nombre por San Miguel de Allende.

Para los historiadores, es difícil entender la conformación de esta ciudad, sin Ignacio Allende, ya que además se gestó el movimiento de Independencia.

Patricia Guerra, directora del Museo Casa de Allende, señaló: “Además de haber sido el principal promotor del movimiento, Allende se encargó de realizar las juntas secretas tanto en Querétaro como en San Miguel, de hecho, en San Miguel fueron de las juntas secretas más grandes, bueno, llego a juntar a cerca de tres mil personas que eran los simpatizantes del movimiento”.

Una ciudad llena de colores, aromas y sabores, que tiene un espíritu singular.

Sus artesanos, quienes trabajan con distintos materiales como lana, vidrio soplado, papel maché o latón, son quienes hablan de la riqueza de su labor a lo largo de la historia.

Elaboran piezas únicas, a las que dicen, les han puesto el corazón, el que simboliza la ciudad de San Miguel de Allende.

Ovaldo de Anda Ramírez, artesano, destacó: “Que es lo que tenemos que hacer, ser observadores, primera ley del método científico, observar, con nuestra mente analizar, rebuscar y tratar de hacer un diseño, pasarlo al corazón, con ese calor y ese fuego en el corazón amasarlo con tanto amor, con tanto cariño para que nuestras manos de alguna forma puedan trabajar libremente y transformar la materia prima, la lámina en estos artículos que usted está viendo”.

A San Miguel de Allende llegan miles de visitantes desde distintos puntos del país y del mundo.

Al menos 73 por ciento son visitantes nacionales, 15 por ciento del estado de Guanajuato y 12 por ciento internacionales.

Incluso, un gran porcentaje de los visitantes extranjeros han hecho de esta ciudad su lugar de residencia.

De los 171 mil habitantes que tiene San Miguel de Allende, 14 mil son extranjeros, de 63 nacionalidades distintas, tanto de Estados Unidos y Canadá, como de Europa.

La pintora Merry Calderoni, proveniente de Texas, es una de las primeras artistas plásticas que llegó a San Miguel de Allende hace cerca de 20 años, fundadora del Centro Cultural la Esmeralda.

Merry Calderoni, artista plástica, destacó: “Hay un espíritu, es como estar en el aire, que todos sienten una cosa muy bonita de carácter de San Miguel, no es como otras ciudades, no, tiene su propio I can´t think of the word, but is very”.

En sus alrededores hay sitios monumentales, como el santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco, un templo novohispano que resalta por sus frescos del Siglo 18, además de la zona arqueológica Cañada de la Virgen y balnearios de aguas termales.

Pero lo que sin duda resalta de la hermosa ciudad, es la calidez de su gente, ‘los sanmiguelenses’.

Con información de Karina Cuevas

