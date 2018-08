Concluye registro de 300 diputados de mayoría relativa

Este viernes concluyó el registro de los 300 diputados electos de mayoría relativa en la Cámara de Diputados.

Tocó el turno a los del PAN y del PRI, partidos minoritarios que promoverán el debate de las ideas por encima de su condición.

Y el reto va a ser, como lo hemos comentado, no ganar votaciones, es debatir, y debatir no es reñir y discrepar no es reprimir, necesitamos entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado y que nadie es dueño absoluto de la verdad”, comentó Juan Carlos Romero Hicks, diputado electo del PAN.