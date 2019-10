Miles de fieles de todas las edades celebraron a San Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito, en el Centro Histórico de la CDMX.

Una multitud acudió a la iglesia de San Hipólito, localizada en el Cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico.

Foto: Miles de fieles celebran a San Judas Tadeo en CDMX (Rogelio Morales - cuartoscuro)

Son los Frailes Claretianos, quienes tienen la custodia de la imagen de San Judas Tadeo, que cada 28 del mes recibe a miles de fieles, pero este 28 de octubre es la fiesta anual y por eso desde las primeras horas del día, así permaneció la iglesia.

De brazo en brazo llegan los niños hasta el altar, hay tanta gente que es un milagro entrar a la iglesia.

Esta fiesta es la segunda después de la Virgen Guadalupe y es muy impactante, para mí siempre ha sido muy impactante ver tantas personas con ese fervor. Aquí no vienen a pedir, vienen a agradecer algo que ya está hecho a través de San Judas Tadeo”, dijo el seminarista Omar Vázquez.

Cada que termina una misa se bendice a los fieles y a las imágenes que llevan consigo y todo tipo de objetos con la imagen del santo, el agua es tibia.

En 28 de octubre la iglesia permanece siempre a su máxima capacidad.

Por Paseo de la Reforma, por Avenida Hidalgo llegan las peregrinaciones, la mayoría son jóvenes.

Según los frailes Claretianos, ningún santo puede ayudar a los delincuentes, sin embargo, son devotos aquellos que estuvieron en prisión.

Con una túnica blanca y verde visten muchos devotos, gente que de esta manera le agradece los favores recibidos.

Él se manifestó en un sueño desde hace 5 años, por eso vengo y le prometí así, me libraron de una enfermedad. Yo le debo demasiado, la verdad no hay palabras para describir tanto amor que uno le tiene a el más que nada”, explicó Natalli López.

Con la imagen de San Judas Tadeo tatuada en el pecho, Edilberto Tecpa y su familia, regalaron más de mil tacos de canasta entre los fieles, es una forma que también usan para agradecer.

Lo que le pedí me lo concedió. Ahora sí que lo se le ha pedido a san Juditas no me ha fallado”, comentó Edilberto, devoto de San Judas Tadeo.