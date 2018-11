Vecinos de San Juan Ixhuatepec identifican a policías agresores

14 policías de la Secretaría de Seguridad Pública que participaron en los hechos ocurridos en San Juan Ixhuatepec, Estado de México, ya fueron identificados por vecinos agredidos, confirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva.

“Ya tenemos ahorita una identificación de aproximadamente 14 elementos que tanto en los videos como en los diversos testimoniales de las investigaciones que se llevan en la Fiscalía del Estado de México pues van a derivar, primero, en las carpetas de investigación en cuanto a la responsabilidad penal, segundo en las responsabilidades administrativas a través de la dirección de asuntos internos, entonces nosotros vamos a concluir esta administración primero reparando todo el daño a las víctimas y a las personas ofendidas y segundo, dejando encaminado la determinación de las responsabilidades administrativas para quienes cometieron algún tipo de exceso y de abuso”, apuntó el mandatario capitalino.

Informó que ya se han dado apoyos por un millón 300 mil pesos, aunque aún queda pendiente entregar apoyos a 14 familias y se reporta todavía dos personas hospitalizadas.

Indicó que están siguiendo el eje de las investigaciones que les permita determinar si existió un robo y derivado de éste, si hubo una persecución.

“El tema del robo, se sigue con la investigación, decirles que la persona que fue presentado, no existen elementos de momento que nos permitan acreditar que él cometió el robo, que ha sido señalado en esa gasolinera y hasta que no tengamos plenitud, no podemos nosotros generar algún tipo de imputación hasta que no tengamos, digamos, la solución o la claridad a esta, a esta duda que se tiene sobre la persona que fue presentada”, señaló el jefe de gobierno.

Indicó que el tema a investigar no es sobre la flagrancia, persecución, ni la detención, sino por el exceso que se cometió por parte de elementos policiacos.

El Jefe de Gobierno fue entrevistado después de inaugurar la Feria de Inclusión Social de Chiapas en el zócalo de la Ciudad de México.

(Con información de Cinthya Marín)

