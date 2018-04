San Cristóbal de las Casas cumple 490 años de su fundación

Este fin de semana, la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cumplió 490 años de su fundación.

Hoy en día es una ciudad altamente turística y conservadora, se trata de una ciudad colonial que alberga una de las diócesis más antiguas de América cuya catedral se construyó en siglo XV y actualmente es la encargada de evangelizar a dos mil 500 comunidades indígenas de la región Altos de Chiapas.

Está muy bien conservada la ciudad, me gusta ver mucho el folcklor, digo básicamente todos los lugareños que son muy arraigado de sus raíces y padrísimo”, afirmó Hugo Vera, turista.

Todo se ve precioso, las flores, todo, todo, todo, lo que llevo he visto me ha encantado, me ha gustado mucho”, señaló Michelle, turista.