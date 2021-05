Samuel García y Adrián de la Garza responden a acusaciones de la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, investiga a los candidatos, en las elecciones 2021, a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, del PRI y PRD. Y contra Samuel García, de Movimiento Ciudadano, por presuntos delitos electorales.

En el caso de Adrián de la Garza por solicitar el voto femenino a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, en caso de que el candidato gane las elecciones, delito que implicaría compra y coacción del voto.

Horas antes de que la Fiscalía anunciara la investigación, Adrián de la Garza denunció que gente de la Fiscalía General de la República, presuntamente ha acosado a ciudadanos tratando de tener alguna declaración para incriminarlo.

“Me quieren meter a la cárcel, me quieren de alguna manera a través del acoso, muchos ciudadanos de este estado que los están… me lo han estado diciendo, me lo han estado comunicando, y es un personal de la Fiscalía de la República, que fueron enviados directamente desde México para tratar de descarrilar este proyecto, pero no lo van a lograr, tenemos la razón, tenemos la razón jurídica también, pero sobre todo tenemos la razón popular”, Adrián de la Garza, Candidato a la gubernatura de Nuevo León por la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, integrada por el PRI y el PRD.