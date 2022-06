Samuel García se deslinda de la crisis de agua en Nuevo León, la peor de los últimos años

El estado de Nuevo León atraviesa por la peor crisis hídrica de los últimos años.

Te recomendamos: Ante la escasez se comienza a agotar el agua purificada en Nuevo León

En municipios como García, El Carmen, Pesquería, Escobedo y la zona norte de Monterrey hay colonias donde los cortes de agua se han prolongado por días y hasta por semanas.

En otros la gente enfrenta temperaturas de más de 40 grados a la sombra sin agua y sin luz.

A pesar de la crisis por la que atraviesan miles de regiomontanos el gobernador Samuel García se deslindó del problema.

Aseguró que otras administraciones no tomaron medidas para evitar llegar a la situación actual.

“Yo aguanto vara, porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa, pero es muy importante que la ciudadanía haga su parte y si va a señalar, que señale bien, porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Ahora la mentada de madre también me llega porque no hay luz, como si yo manejo CFE y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua, como si a mí me toca el abasto del agua: pues no, señores. El abasto del agua le toca a Conagua; el abasto de luz, a CFE; agua y drenaje le toca organizar con los alcaldes la distribución, ¿pero qué distribuyes si no hay? ¿qué distribuyes si no hay agua? ¿qué culpa tienen agua y drenaje de que hace tres, cuatro años, el gobierno federal y local no previeron esta crisis?”, dijo Samuel García.