Samuel García abandona conferencia tras ser cuestionado sobre ‘El June’

Samuel García, quien busca la gubernatura de Nuevo León, abandonó una conferencia de prensa tras ser cuestionado sobre unos depósitos y la relación de su familia con su tío, el narcotraficante Gilberto García Mena, alias ‘El June’, uno de los principales operadores del cártel del Golfo.

En un video que está circulando en las redes sociales se aprecia el instante en que el candidato, en compañía de su equipo de trabajo, dejó el lugar, mientras los reporteros continuaban cuestionándolo sobre el tema.

Las preguntas de los reporteros surgieron después de que Adrián de la Garza, candidato de la coalición ‘Va Fuerte por Nuevo León’, realizara el martes una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, en donde presentó pruebas de una transferencia por 100 mil pesos realizada, el 12 de marzo, por un empleado del despacho de la familia de Samuel García a Blanca Estela Garay Torres, cuñada de ‘El June’ y tía del candidato de Movimiento Ciudadano.

“No vamos a caer en esta guerra de mandar pedir a los medios que manden a preguntar a Samuel porque no hay absolutamente nada. Yo no hice ningún pago, desde la vez pasada en el Senado reconocí que existía y que no había relación”, declaró el candidato poco antes de levantarse de su silla ante la insistencia de los comunicadores..