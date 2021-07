“Sammy no ha muerto”, sigue delicado por COVID-19, confirma representante

El comediante Sammy Pérez “no ha muerto”, pero sí se encuentra delicado por COVID-19, confirmó Evolutio Prod, empresa que lo representa, a través de redes sociales.

Luego de que en redes sociales se difundiera su presunta muerte, en un mensaje muy breve, la empresa pidió ignorar los rumores de “medios que solo llamar la atención o ganar seguidores”.

Enfatizó que el comediante sigue delicado y se espera en las próximas horas alguna noticia sobre su evolución, pero que será a través de su cuenta oficial, donde solo se dé información, previamente notificados por médicos y familiares.

A continuación el mensaje:

“Circula en redes sociales de que Sammy ya falleció, cosa que no es así, Se encuentra delicado todavía. No le hagan caso a medios que sólo quieren llamar la atención o ganar seguidores. Estamos en un momento muy delicado, la familia también se ve afectada. Cualquier información que salga de esta página es oficial, créanme que solo colgamos algo cuando contactamos al doctor y a la familia y posteriormente los mantenemos al tanto a ustedes. No se crean de rumores por favor y créanme que ustedes son los primeros en ser notificados sobre la situación de salud de Sammy, sigue delicado, pero esperamos en las próximas horas su evolución.