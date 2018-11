Salvemos a Mufasa, el majestuoso león blanco que será subastado y sacrificado en Sudáfrica por ser infértil

Mufasa es un majestuoso león blanco, escaso en su especie, sin embargo, pese a su singularidad será subastado por autoridades sudafricanas al mejor postor y podría ser usado como trofeo de caza.

Mufasa vive desde hace tres años en un santuario, pero se ha vuelto viral después de que las autoridades sudafricanas quieran subastarlo entre cazadores para recaudar fondos y posteriormente ser fusilado.

¿La razón? Es infértil, por lo tanto, no puede concebir nuevos ejemplares, según el diario Daily Mail.

El magnífico ejemplar desató una batalla legal entre los conservacionistas y el departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica.

Mufasa, llamado como el padre de Simba en la icónica película El Rey León de 1994, fue rescatado de un propietario privado en 2015 por funcionarios del Departamento de Medio Ambiente del Noroeste, junto a otro cachorro hembra de la cual es inseparable, llamada Suraya.

Ahora, podrían distanciarse, tras conocerse que Mufasa está atrapado en una extraña batalla de custodia, y la agencia gubernamental se niega a moverlo a una nueva reserva recomendada, junto a Suraya.

(NBC News)

Sin embargo, la solicitud fue rechazada por las autoridades, lo que generó especulaciones de que Mufasa podría ser vendido al mejor postor, posiblemente a cazadores de trofeos, en un esfuerzo por reclamar los costos acumulados durante una disputa legal anterior con el antiguo propietario privado.

Tjitske Schouwstra, veterinaria de Wild For Life y excuidadora de Mufasa, solicitó que el raro león fuera enviado a un nuevo santuario en Limpopo.

Amantes de los animales, junto con el refugio, están dando la pelea para que los dos ejemplares se mantengan unidos y no se subaste a Mufasa como trofeo de caza.

(NBC News)

Y a pesar de no poder concebir crías, el hecho de ser un león blanco lo convierte en un ejemplar único y digno de cuidar.

La rareza de Mufasa sí que puede ser la fórmula para ingresar mucho dinero, fondos que sirvan para aliviar la maltrecha economía del departamento de conservación de la naturaleza de Sudáfrica.

En la petición, dirigida al Ministro de Asuntos Ambientales de Sudáfrica, los activistas explican que “Mufasa y Suraya tienen ahora tres años y son inseparables. Sería extremadamente traumático para Suraya perder a su compañero. Estaba en un estado emocional terrible antes de que se unieran como cachorros, e incluso cuando la trasladaron a un recinto más grande, estaba muy ansiosa cuando se despertó y no pudo encontrar a Mufasa”.

This is Mufasa. A rare white lion. The Govt of South Africa is going to auction him off. More than likely a #trophyhunting Company will outbid everyone and his head will wind up on a rich guy's wall. RT and Sign the petition to stop thishttps://t.co/eoZ3c4ouxi pic.twitter.com/Mw42bSxaBv

— Daniel Schneider (@BiologistDan) November 16, 2018