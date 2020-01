Garantiza AMLO recursos para estados que rechacen Insabi

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que los estados que decidan no adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) seguirán teniendo recursos para la atención del sector.

Te recomendamos: AMLO: Por corrupción hay 300 hospitales abandonados en el país

El mandatario federal, en compañía del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, señaló que los 19 estados que aún no se inscriben al programa tendrán hasta fin de mes para hacerlo.

Es voluntario, es libre, tienen 15 días para que decidan si se adhieren o van o no a participar en el plan. No hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se hacen cargo de la atención médica y los servicios de salud si no se adhieren”, comentó en su conferencia de prensa matutina.