Salud se recibió hecha un ‘adorno’, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para fortalecer el sistema de salud federal se tomará en cuenta la estructura del Seguro Social, que resistió todo el “vendaval que significó el periodo neoliberal y cuya herencia es una Secretaría de Salud hecha un “florero o adorno”.

Al visitar el Hospital Rural 22, de los 80 pertenecientes al programa IMSS Bienestar que recorrerá en todo el país, indicó que en aras de mejorar este sistema designó en la coordinación de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos a Alejandro Calderón Alipi.

Mientras la Coordinación Nacional Médica será responsabilidad de Alejandro Svarch Pérez, el encargado de la infraestructura médica será Carlos Sánchez Meneses, y Víctor Lamoyi atenderá la regularización de la situación laboral de más de 80 mil trabajadores de la salud.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo llamó al personal médico y enfermeras a ayudarlo a poner de pie al “elefante reumático y mañoso” que dejó el gobierno anterior, y entre cuyas herencias está, precisamente, la Secretaría de Salud convertida en “florero o adorno”.

“Que me ayuden porque no es nada más un asunto de presupuesto, tiene qué ver con la actitud que tengamos, que estemos dispuesto a servir a los demás. Esto tiene qué ver mucho con el humanismo, con el amor al prójimo. Que nos ayuden porque tenemos que poner de pie el elefante reumático y mañoso”, dijo.

El presidente López Obrador, quien estuvo acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, y por el titular del IMSS, Zoé Robledo, pidió a quienes se ocuparán de fortalecer el sistema IMSS trabajar duro, pues recordó que es fácil distinguir a quien “no le pega el sol” y tiene el “blanco pucho” o “amarillo burócrata”.

También reconoció la inseguridad que se vive en la zona. “El director me dijo algo: que no hay especialistas porque hay un grave problema de inseguridad. Entonces tenemos que resolver el problema de la inseguridad, de la violencia y también que no falten los médicos, que no falten las enfermeras, los especialistas”.

Durante su recorrido de Oaxaca a Veracruz, el presidente López Obrador se detuvo a saludar a pobladores de la comunidad Donají, municipio Matías Romero; se bajó de la camioneta y escuchó las demandas de la población.

Posteriormente, diálogo con habitantes de Sayula de Alemán, Veracruz, donde megáfono en mano llamó a la reconciliación y expresó que “éste no es tiempo de pelear”.

Cambio esperado en México: Jean-Luc Mélenchon

El cambio esperado en México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República no será suficiente, “por grande que sea”, sin un movimiento de la sociedad civil, aseveró Jean-Luc Mélenchon, activista de la izquierda francesa y líder de la llamada Francia Insumisa.

El cambio no puede quedarse en el palacio presidencial. No es suficiente lo que hace ‘AMLO’, por grande que sea, si ustedes no se comprometen personalmente en el cambio”, expresó al ofrecer un mensaje durante un diálogo con simpatizantes de Morena en el Parque “José Refugio Ménez“, en la colonia Postal.

El izquierdista francés, que en las elecciones presidenciales pasadas de ese país alcanzó 20 por ciento de los votos, dejó en claro que “si no hay un movimiento ciudadano y popular al final no va a pasar lo que ustedes están esperando hoy en día”.

Dijo ofrecer este mensaje “con humildad, porque en su país tuvieron una experiencia similar con la llegada a la presidencia de François Mitterrand, que impulsó un programa común que permitió nacionalizar todos los bancos, a la tercera parte de la industria francesa “y qué ocurrió: que al final no hemos cambiado nada”.

En la charla, en la que participó Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República, Mélenchon explicó que no hubo cambio en Francia “porque el pueblo no participó en esta transformación directamente”.

O la revolución ocurre siendo ciudadana o no cambiará nada, por fuerte que sea el empuje político desde el palacio presidencial, se los digo con total fraternidad: tengan cuidado que no se repita el proceso”, puntualizó.

Comentó que lo ocurrido en México en la elección presidencial del año pasado, con el triunfo de López Obrador, “es único en el mundo”, pues por primera vez en un día electoral se decidió cambiar todo, es decir que “la revolución ciudadana conoció en México una forma químicamente pura”.

Lo que en otros países ha necesitado no sé cuántas luchas, violentas a veces, no por nuestra culpa sino de ellos, los potentes, aquí en un día echaron a todos”, añadió.

Por ello, insistió en que los ciudadanos mexicanos tienen una responsabilidad y un “deber de éxito”, que se necesita en otras partes del mundo ante el avance de la derecha.

Con información de Notimex

HVI