Ssa reconoce crisis en reserva estratégica de insumos médicos en México

La Secretaría de Salud reconoció que hay una crisis en la reserva estratégica de insumos médicos en México.

Sin embrago, se precisó que no se requeriría el empleo de insumos de la reserva estratégica porque los hospitales ya cuentan con lo suficiente para hacer frente a los casos leves que se registren de coronavirus COVID-19, así como de posibles brotes en comunidades específicas.

Hablaron en conferencia de prensa luego de la inauguración del Taller de Diagnóstico y detección por laboratorio del nuevo coronavirus, en el cual, expertos de ocho países se reúnen para capacitarse sobre esta enfermedad.

Más tarde, en una sesión conjunta, entre la Secretaría de Salud y la Academia Nacional de Medicina, el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó que aumentaron en 20, los hospitales abandonados en el país.

Sobre la adhesión al modelo del Insabi, señaló que 8 entidades no se sumaron a los servicios de salud por falta de acuerdos principalmente en la adquisición de medicamentos, equipos e infraestructura.

Ahí nosotros no vamos a dar un paso para atrás, no se pueden seguir cometiendo los errores que se han hecho en este país durante 40 años y está probado no es necesario hacer un análisis solamente recorrer el país y ver todo lo que dejaron abandonado, y todo lo que dice la propia gente que no hay medicamentos, no hay doctores y no me puedo enfermar un sábado, un domingo, o un día festivo porque no hay doctores. Entonces, eso no puede seguir sucediendo, la transformación se va a dar con acuerdos y esos acuerdos tiene que ser con voluntad y que sea esa voluntad sin presión”, concluyó Juan Antonio Ferrer, titular del Insabi.